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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Коста-Рика
Боливия - Коста-Рика: обзор матча 15 ноября 2012
Боливия
15.11.2012, четверг, 05:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боливия - Коста-Рика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
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4 : 0
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
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Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
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Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
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02.06.2026
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