Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2012
ноябрь 2012
Россия. ФНЛ (2012/2013), 21 тур
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Ротор
Матч завершен
Урал
0 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Шинник
3 : 2
Торпедо
Матч завершен
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
Матч завершен
Химки
0 : 0
Сибирь
Матч завершен
Балтика
1 : 3
Томь
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 11 тур
Леванте
1 : 2
Реал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 22 тур
Астрахань
1 : 1
Армавир
Матч завершен
Алания
4 : 0
Матч завершен
Анжи-2
1 : 3
Матч завершен
МИТОС
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
0 : 0
Черноморец
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 1
Дружба
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2012, 1/2 финала, первый матч
Динамо Хьюстон
3 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 16 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 9 тур
Спортинг
1 : 0
Брага
Матч завершен