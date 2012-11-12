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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Томь
Балтика - Томь: обзор матча 12 ноября 2012
Балтика
12.11.2012, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 3
Завершен
Томь
77'
М. Вотинов (П)
28'
И. Нагибин
41'
П. Голышев
90+4'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Томь
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Погребняк
90'
+1
Замена
А. Зотов
️️️️
С. Омельянчук
82'
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Нагибин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Вотинов
77'
72'
Замена
К. Погребняк
️️️️
П. Голышев
Замена
Д. Джатиев
️️️️
С. Игнатьев
70'
69'
Желтая карточка
А. Димидко
62'
Замена
А. Димидко
️️️️
Н. Баженов
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Вишняковс
59'
58'
Желтая карточка
В. Строев
41'
ГОЛ! 0:2!
П. Голышев
39'
Желтая карточка
Д. Терентьев
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
89
Стоцкий
55
Крючков
3
Плопа
4
Рытов
27
Игнатьев
8
Чиркин
17
Зюзинс
20
Вишняковс
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-4-1
31
Астахов
22
Николов
8
Омельянчук
26
Бендзь
26
Строев
43
Терентьев
32
Баженов
9
Нагибин
34
Сабитов
15
Сорокин
72
Голышев
27
Игнатьев
12
Джатиев
12
Джатиев
27
Игнатьев
20
Вишняковс
93
Каленкович
93
Каленкович
20
Вишняковс
8
Омельянчук
21
Зотов
21
Зотов
8
Омельянчук
32
Баженов
2
Димидко
2
Димидко
32
Баженов
72
Голышев
9
Погребняк
9
Погребняк
72
Голышев
9
Нагибин
26
Черевко
26
Черевко
9
Нагибин
Остались в запасе
Балтика
Томь
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Владимир Левшин
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
18
Петр Вашек
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Владимир Левшин
ЛВ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Томь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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