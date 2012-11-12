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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 12 ноября 2012
Леванте
12.11.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Реал
62'
Анхель
21'
К. Роналду
84'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
Желтая карточка
П. Риос
88'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Баркеро
86'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Диоп
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Мората
Пас отдал
Х. Алонсо
82'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Озил
73'
Пенальти не реализован!
Х. Алонсо
Желтая карточка
Хуанфран
72'
Желтая карточка
П. Лопес
72'
70'
Замена
Кака
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
О. Мартинс
62'
Желтая карточка
Х.
58'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Эль-Жар
55'
46'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
44'
Желтая карточка
В. Иборра
41'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
19'
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
С. Бальестерос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛП
10
Висенте Иборра
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Хосе Баркеро
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
19
Лопес
10
Иборра
18
Диоп
20
Хуанлу
9
Баркеро
25
Эль-Жар
9
Мартинс
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
2
Эссьен
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Кальехон
7
Роналду
18
Диоп
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Диоп
9
Баркеро
21
Мичел
21
Мичел
9
Баркеро
25
Эль-Жар
9
Анхель
9
Анхель
25
Эль-Жар
7
Роналду
39
Альбиоль
39
Альбиоль
7
Роналду
5
Арбелоа
10
Кака
10
Кака
5
Арбелоа
10
Озил
21
Мората
21
Мората
10
Озил
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леванте - Реал
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
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