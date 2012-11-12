Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 ноября 2012
Енисей
12.11.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
73'
С. Пятикопов
19'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
90'
+1
Желтая карточка
М. Зюзин
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Пьянченко
82'
ГОЛ! 1:1!
С. Пятикопов
73'
67'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Радченко
64'
Желтая карточка
А. Радченко
61'
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Зуев
60'
Желтая карточка
Р. Славнов
Желтая карточка
С. Пятикопов
60'
Замена
С. Лебамба
️️️️
А. Кучук
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Радченко
Пас отдал
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
20
Валерий Басиев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-2-3-1
79
Плотников
34
Маргасов
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
7
Пьянченко
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
30
Кучук
27
Алексеев
3-1-4-2
1
Солосин
7
Зураев
5
Арзуманян
5
Микуцкис
3
Соловей
4
Славнов
31
Зуев
15
Зюзин
27
Мурнин
48
Луценко
27
Радченко
7
Пьянченко
27
Рожков
27
Рожков
7
Пьянченко
30
Кучук
27
Лебамба
27
Лебамба
30
Кучук
31
Зуев
30
Трусевич
30
Трусевич
31
Зуев
27
Радченко
9
Мамтов
9
Мамтов
27
Радченко
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
СКА-Хабаровск
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+