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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Ротор
Уфа - Ротор: обзор матча 12 ноября 2012
Уфа
12.11.2012, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
61'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ротор
90'
+2
Желтая карточка
А. Малыгин
Желтая карточка
С. Путилин
90'
+2
Замена
А. Василенко
️️️️
М. Маркосов
90'
+2
89'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Васянович
Замена
С. Путилин
️️️️
В. Галыш
86'
Вторая желтая
А. Смирнов
83'
82'
Желтая карточка
А. Нечаев
Желтая карточка
М. Маркосов
71'
71'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
65'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
С. Ваганов
Замена
М. Тишкин
️️️️
Ю. Кириллов
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Маркосов
61'
51'
Замена
С. Фомин
️️️️
С. Шумилин
Желтая карточка
А. Смирнов
50'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Михеев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Смирнов
13
Засеев
20
Войдель
90
Михеев
42
Кириллов
7
Маляров
7
Данилов
6
Виллиам
9
Маркосов
4-4-1-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
2
Ионов
6
Малыгин
3
Олеников
10
Рылов
19
Тодорович
23
Ваганов
17
Пугин
16
Ставпец
99
Шумилин
9
Маркосов
4
Василенко
4
Василенко
9
Маркосов
Галыш
33
Путилин
33
Путилин
Галыш
42
Кириллов
44
Тишкин
44
Тишкин
42
Кириллов
90
Михеев
88
Галыш
88
Галыш
90
Михеев
30
Васянович
30
Арлашин
30
Арлашин
30
Васянович
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
99
Шумилин
4
Фомин
4
Фомин
99
Шумилин
23
Ваганов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
23
Ваганов
Остались в запасе
Уфа
Ротор
22
Дмитрий Изотов
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Уфа - Ротор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
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