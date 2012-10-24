Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2012
октябрь 2012
Лига чемпионов (2012/2013). группа C, 3 тур
Зенит
1 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Малага
1 : 0
Милан
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа A, 3 тур
Порту
3 : 2
Динамо
Матч завершен
Динамо
0 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа B, 3 тур
Арсенал
0 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа D, 3 тур
Аякс
3 : 1
Манчестер Сити
Матч завершен
Боруссия Д
2 : 1
Реал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 18 тур
Знамя Труда
0 : 3
Спартак К
Матч завершен
1 : 1
Химик
Матч завершен
Карелия
1 : 0
Матч завершен
1 : 0
Псков
Матч завершен
Волга
1 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 19 тур
1 : 0
Челябинск
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 12 тур
Блэкберн
1 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2012, 19 тур
Кайрат
0 : 3
Актобе
Матч завершен