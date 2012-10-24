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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Милан
Малага - Милан: обзор матча 24 октября 2012
Малага
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Милан
64'
Хоакин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Милан
Замена
О. Оньеву
️️️️
Ф. Портильо
90'
+3
Замена
Дуда
️️️️
Хоакин
85'
79'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Ачерби
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
70'
69'
Замена
Пато
️️️️
К. Констан
68'
Желтая карточка
Д. Бонера
Желтая карточка
М. Итурра
67'
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
М. Итурра
64'
Пенальти не реализован!
Хоакин
45'
44'
Желтая карточка
Ф. Мексес
43'
Желтая карточка
К. Констан
12'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
19
Кевин Констан
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
4
Камачо
16
Итурра
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-4-1-1
32
Амелия
22
Де Шильо
15
Ачерби
5
Мексес
23
Бонера
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
90
Амброзини
19
Констан
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
20
Портильо
23
Оньеву
23
Оньеву
20
Портильо
17
Хоакин
17
Дуда
17
Дуда
17
Хоакин
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
19
Констан
12
Пато
12
Пато
19
Констан
15
Ачерби
9
Кркич
9
Кркич
15
Ачерби
Остались в запасе
Малага
Милан
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Малага - Милан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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