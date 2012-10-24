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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Шальке-04
Арсенал - Шальке-04: обзор матча 24 октября 2012
Арсенал
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
76'
К. Хунтелаар
86'
И. Афеллай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шальке-04
88'
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
86'
ГОЛ! 0:2!
И. Афеллай
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Дженкинсон
83'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Л. Подольски
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Жервиньо
76'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
И. Афеллай
Желтая карточка
Жервиньо
71'
Желтая карточка
А. Рэмзи
70'
65'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
М. Артета
48'
46'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Хегер
40'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
Т. Вермален
15'
14'
Желтая карточка
И. Афеллай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Санти Касорла
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-3
1
Манноне
11
Сантос
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Артета
27
Жервиньо
8
Касорла
10
Подольски
4-2-2-2
1
Уннершталь
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
90
Холтби
17
Афеллай
21
Хунтелаар
8
Фарфан
10
Подольски
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Подольски
6
Дженкинсон
7
Гнабри
7
Гнабри
6
Дженкинсон
27
Жервиньо
9
Жиру
9
Жиру
27
Жервиньо
6
Хегер
13
Джонс
13
Джонс
6
Хегер
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Арсенал
Шальке-04
1
Джеймс Ши
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Арсенал - Шальке-04
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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