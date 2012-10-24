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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 24 октября 2012
Боруссия Д
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Реал
36'
Р. Левандовски
64'
М. Шмельцер
38'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Реал
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+3
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Ройс
90'
+1
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Гетце
87'
73'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Бендер
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Шмельцер
64'
62'
Желтая карточка
Х. Алонсо
47'
Желтая карточка
С. Рамос
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Кель
36'
20'
Замена
Л. Модрич
️️️️
С. Хедира
19'
Травма
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
2
Майкл Эссьен
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-3-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-1-2-2
12
Касильяс
93
Рамос
3
Пепе
19
Варан
2
Эссьен
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
18
Ройс
14
Перишич
14
Перишич
18
Ройс
5
Бендер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
5
Бендер
27
Гетце
20
Шибер
20
Шибер
27
Гетце
28
Хедира
10
Модрич
10
Модрич
28
Хедира
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Боруссия Д - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Гьорги Ринг (оба Венгрия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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