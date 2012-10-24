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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - ПСЖ
Динамо Загреб - ПСЖ: обзор матча 24 октября 2012
Динамо Загреб
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
33'
З. Ибрагимович
43'
Ж. Менез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - ПСЖ
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Ковачич
90'
+1
77'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ж. Менез
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Чоп
70'
69'
Желтая карточка
Б. Матюиди
60'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Бодмер
46'
Замена
З. Камара
️️️️
Алекс
Замена
А. Калельо
️️️️
Л. Ибаньес
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Менез
Пас отдал
Х. Пасторе
33'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ж. Менез
10'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Саммир
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
4
Тонел
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-3-1
25
Келава
21
Вида
66
Пульич
4
Шимунич
3
Ибаньес
77
Брозович
24
Врсалько
8
Ковачич
19
Пиварич
19
Саммир
9
Чоп
3-2-2-1-2
46
Сиригу
24
Бодмер
3
Силва
33
Алекс
13
Жалле
17
Максвелл
6
Верратти
8
Матюиди
15
Пасторе
11
Ибрагимович
7
Менез
9
Чоп
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Чоп
3
Ибаньес
14
Калельо
14
Калельо
3
Ибаньес
8
Ковачич
10
Халилович
10
Халилович
8
Ковачич
33
Алекс
6
Камара
6
Камара
33
Алекс
24
Бодмер
22
Сиссоко
22
Сиссоко
24
Бодмер
7
Менез
99
Оаро
99
Оаро
7
Менез
Остались в запасе
Динамо Загреб
ПСЖ
33
Ромео Митрович
ВР
4
Тонел
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
4
Тонел
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Динамо Загреб - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Максимир
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