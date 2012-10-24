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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монпелье - Олимпиакос
Монпелье - Олимпиакос: обзор матча 24 октября 2012
Монпелье
24.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
49'
Г. Шарбонье
73'
В. Торосидис
90+1'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Олимпиакос
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Абдун
88'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Д. Фустер
Замена
Ж. Марво
️️️️
Ж. Саихи
85'
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Торосидис
Пас отдал
Х. Холебас
Желтая карточка
С. Камара
72'
70'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Р. Джеббур
Замена
С. Камара
️️️️
Г. Шарбонье
68'
Замена
М. Эстрада
️️️️
А. Мунье
62'
60'
Замена
Д. Абдун
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
В. Хилтон
54'
53'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 1:0!
Г. Шарбонье
49'
28'
Желтая карточка
Д. Фустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
19
Давид Фустер
АП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Пьонье
12
Бедимо
4
Хилтон
2
Янга-Мбива
21
Стамбули
20
Бельханда
23
Саихи
40
Мунье
7
Утака
5
Кабелла
14
Шарбонье
3-2-2-1-1
1
Кэрролл
15
Контрерас
44
Манолас
35
Торосидис
20
Модесто
25
Холебас
55
Машаду
19
Греко
19
Фустер
19
Джеббур
23
Саихи
6
Марво
6
Марво
23
Саихи
40
Мунье
13
Эстрада
13
Эстрада
40
Мунье
14
Шарбонье
19
Камара
19
Камара
14
Шарбонье
19
Фустер
22
Ликояннис
22
Ликояннис
19
Фустер
19
Джеббур
11
Митроглу
11
Митроглу
19
Джеббур
19
Греко
93
Абдун
93
Абдун
19
Греко
Остались в запасе
Монпелье
Олимпиакос
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монпелье - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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