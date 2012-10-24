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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Андерлехт
Зенит - Андерлехт: обзор матча 24 октября 2012
Зенит
24.10.2012, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
72'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Андерлехт
90'
+2
Желтая карточка
Т. де Суттер
83'
Замена
Г. Молинс
️️️️
М. Василевски
79'
Желтая карточка
С. Прото
Замена
Б. Алвеш
️️️️
Р. Широков
76'
Травма
Р. Широков
75'
74'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Д. Прат
72'
Желтая карточка
М. Йованович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кержаков
72'
Замена
К. Зырянов
️️️️
С. Семак
67'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
58'
52'
Желтая карточка
М. Василевски
Желтая карточка
В. Файзулин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛВ
10
Кану
ЦП
6
Лукас Билья
(К)
ЦП
26
Деннис Прат
АП
30
Гийом Жилле
ПВ
19
Том де Суттер
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Саша Клестан
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
7
Александр Яковенко
ПП
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
37
Семак
15
Широков
7
Халк
20
Файзулин
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Прото
27
Василевски
17
Нуйтинк
8
Куяте
3
Дешахт
10
Кану
6
Билья
30
Жилле
26
Прат
11
Йованович
19
де Суттер
15
Широков
22
Алвеш
22
Алвеш
15
Широков
37
Семак
18
Зырянов
18
Зырянов
37
Семак
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
27
Василевски
10
Молинс
10
Молинс
27
Василевски
26
Прат
7
Яковенко
7
Яковенко
26
Прат
Остались в запасе
Зенит
Андерлехт
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Саша Клестан
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Саша Клестан
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Андерлехт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Миро Гргич (оба Хорватия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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