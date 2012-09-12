Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013), 2 тур
Таити
0 : 4
Новая Каледония
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 12 тур
Луч
2 : 2
Сахалин
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 8 тур
Уругвай
1 : 1
Эквадор
Матч завершен
Парагвай
0 : 2
Венесуэла
Матч завершен
Перу
1 : 1
Аргентина
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа A, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
Гватемала
Матч завершен
США
1 : 0
Ямайка
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа B, 4 тур
Гайана
2 : 3
Сальвадор
Матч завершен
Мексика
1 : 0
Коста-Рика
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа C, 4 тур
Панама
2 : 0
Канада
Матч завершен
Гондурас
1 : 0
Куба
Матч завершен