Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2012
август 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 10 тур
0 : 0
Якутия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 1 тур
Боруссия Д
2 : 1
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 3 тур
Эвиан
1 : 1
Лион
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 7 тур
Химик
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Псков
1 : 0
Матч завершен
Текстильщик
2 : 0
Вологда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Волга
0 : 0
Матч завершен
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 7 тур
Носта
3 : 0
Матч завершен
Оренбург
2 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Волга
5 : 0
Матч завершен
Зенит-Ижевск
3 : 0
Матч завершен
Лада-Тольятти
0 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 6 тур
Амкар (мол)
3 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
5 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
1 : 2
Динамо (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
2 : 3
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 3 тур
Болтон
2 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 7 тур
Заря
1 : 1
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 2 тур
Касымпаша
2 : 1
Карабюкспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 7 тур
Нордшелланд
4 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 3 тур
Ваалвейк
1 : 0
Рода
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 2 тур
Академика
1 : 1
Ольяненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 5 тур
Высочина
1 : 1
Сигма
Матч завершен