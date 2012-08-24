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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 24 августа 2012
Боруссия Д
24.08.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
11'
М. Ройс
81'
М. Гетце
75'
Т. Гебре Селасси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
87'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
А. Хант
Замена
И. Перишич
️️️️
О. Кирх
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
81'
Замена
М. Гетце
️️️️
К. Гросскройц
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
М. Арнаутович
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
71'
65'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Игньевски
Желтая карточка
С. Кель
62'
59'
Желтая карточка
З. Юнузович
29'
Желтая карточка
А. Игньевски
Желтая карточка
И. Гюндоган
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Я. Блащиковски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
8
Клеменс Фритц
(К)
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
21
Кирх
6
Гросскройц
5
Кель
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-3-1-1
1
Милиц
23
Гебре Селасси
4
Предль
19
Папастатопулос
22
Игньевски
8
Фритц
14
Хант
16
Юнузович
11
Элиа
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
21
Кирх
14
Перишич
14
Перишич
21
Кирх
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
6
Гросскройц
27
Гетце
27
Гетце
6
Гросскройц
14
Хант
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
14
Хант
22
Игньевски
18
Петерсен
18
Петерсен
22
Игньевски
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:25 (прямая)
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