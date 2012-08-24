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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Академика - Ольяненси
Академика - Ольяненси: обзор матча 24 августа 2012
Академика
24.08.2012, пятница, 23:15
Португалия. Высшая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ольяненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Академика - Ольяненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Коимбра
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Академика
Ольяненси
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
«Тосно» отказался от малийца
2015.07.07 00:18
8
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
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