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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ольяненси - Динамо
Ольяненси - Динамо: обзор матча 19 января 2016
Ольяненси
19.01.2016, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ольяненси - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
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Динамо
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