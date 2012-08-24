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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 24 августа 2012
Заря
24.08.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
22'
И. Галюза (П)
76'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
Желтая карточка
Д. Липартия
90'
Замена
С. Силюк
️️️️
И. Галюза
85'
84'
Желтая карточка
А. Курилов
80'
Замена
А. Чичиков
️️️️
Р. Безус
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Безус
Пас отдал
Й. Маркоски
68'
Замена
И. Лиетава
️️️️
А. Громов
Замена
И. Родич
️️️️
Л. Идахор
65'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
52'
46'
Замена
Д. Еременко
️️️️
В. Сапай
Желтая карточка
П. Худзик
40'
33'
Желтая карточка
Й. Маркоски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Галюза
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ПЗ
90
Роман Безус
ЛВ
32
Олег Красноперов
ЦП
23
Вадим Сапай
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ПВ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
5
Сергей Силюк
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
45
Валерий Курелех
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
39
Иван Лиетава
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
4-5-1
12
Постранский
29
Белый
13
Коротецкий
44
Шунич
16
Ярмаш
7
Худзик
22
Любенович
35
Грицай
6
Каменюка
2
Галюза
11
Идахор
4-2-3-1
1
Долганский
78
Курилов
17
Чеснаков
4
Даллку
33
Селин
32
Красноперов
23
Сапай
28
Громов
10
Маркоски
90
Безус
9
Янузи
2
Галюза
5
Силюк
5
Силюк
2
Галюза
11
Идахор
55
Родич
55
Родич
11
Идахор
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
28
Громов
39
Лиетава
39
Лиетава
28
Громов
90
Безус
18
Чичиков
18
Чичиков
90
Безус
23
Сапай
6
Еременко
6
Еременко
23
Сапай
Остались в запасе
Заря
Ворскла
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
45
Валерий Курелех
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
Остались в запасе
45
Валерий Курелех
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Заря - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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