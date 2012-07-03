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    Расписание матчей 03-07-2012

    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2012/2013), 1 раунд, первый матч
    3 июля, вторник
    19:30
    Викингур
    0:6
    Гомель
    Матч завершен
    3 июля, вторник
    19:30
    Шкендия
    0:0
    Портадаун
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1 раунд, первый матч
    3 июля, вторник
    20:30
    Дюделанж
    7:0
    Тре Пенне
    Матч завершен
    3 июля, вторник
    21:30
    Валлетта
    8:0
    Луситанс
    Матч завершен
    3 июля, вторник
    22:45
    Линфилд
    0:0
    Б36 Торсхавн
    Матч завершен
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