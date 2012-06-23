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    Расписание матчей 23-06-2012

    май 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Беларусь. Высшая лига 2012, 15 тур
    23 июня, суббота
    18:00
    Минск
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    19:00
    Белшина
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    19:00
    Славия-Мозырь
    1:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    19:00
    Нафтан
    0:1
    Гомель
    Матч завершен
    23 июня, суббота
    20:00
    Динамо-Брест
    1:1
    Неман
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2012, 1/4 финала
    23 июня, суббота
    22:45
    Испания
    2:0
    Франция
    Матч завершен
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