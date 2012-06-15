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    Расписание матчей 15-06-2012

    май 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Беларусь. Высшая лига 2012, 14 тур
    15 июня, пятница
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    15 июня, пятница
    20:00
    Динамо
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    15 июня, пятница
    20:00
    Неман
    1:0
    Белшина
    Матч завершен
    15 июня, пятница
    20:00
    БАТЭ
    0:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2012, 2 тур, группа D
    15 июня, пятница
    20:00
    Украина
    0:2
    Франция
    Матч завершен
    15 июня, пятница
    23:00
    Швеция
    2:3
    Англия
    Матч завершен
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