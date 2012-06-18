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    Расписание матчей 18-06-2012

    май 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2012
    18 июня, понедельник
    01:00
    Чикаго Файр
    3:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    18 июня, понедельник
    03:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Портленд
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2012, 3 тур, группа C
    18 июня, понедельник
    22:45
    Хорватия
    0:1
    Испания
    Матч завершен
    18 июня, понедельник
    22:45
    Италия
    2:0
    Ирландия
    Матч завершен
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