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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Испания
Хорватия - Испания: обзор матча 18 июня 2012
Хорватия
18.06.2012, понедельник, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Испания
88'
Х. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Испания
Желтая карточка
И. Ракитич
+2
Желтая карточка
Н. Елавич
+1
Желтая карточка
М. Манджукич
Замена
А. Негредо
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:1!
Х. Навас
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Эдуардо
️️️️
О. Вукоевич
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Сильва
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Вида
Замена
И. Перишич
️️️️
Д. Праньич
Замена
Х. Навас
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
И. Стринич
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Даниэль Праньич
ЛВ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Дарио Срна
ПВ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Иван Келава
ВР
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
1
Плетикоса
3
Стринич
5
Чорлука
21
Вида
13
Шильденфельд
8
Вукоевич
7
Ракитич
10
Модрич
3
Праньич
11
Срна
17
Манджукич
4-3-2-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
8
Хави
5
Бускетс
14
Алонсо
21
Сильва
6
Иньеста
9
Торрес
3
Праньич
14
Перишич
14
Перишич
3
Праньич
21
Вида
0
Елавич
0
Елавич
21
Вида
8
Вукоевич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
8
Вукоевич
9
Торрес
22
Навас
22
Навас
9
Торрес
21
Сильва
10
Фабрегас
10
Фабрегас
21
Сильва
8
Хави
9
Негредо
9
Негредо
8
Хави
Остались в запасе
Хорватия
Испания
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Иван Келава
ВР
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Иван Келава
ВР
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Хорватия - Испания
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Гданьск
Где смотреть матч:
"Россия 1" 00:50 (повтор) "Спорт 1" 00:50 (повтор)
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