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май 2012
июнь 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 39 тур
Химик
0 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
1 : 2
Рубин-2
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Челябинск
1 : 3
Уфа
Матч завершен
Тюмень
4 : 0
Матч завершен
2 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Волга
2 : 0
Носта
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Швеция
2 : 1
Сербия
Матч завершен
Турция
2 : 0
Украина
Матч завершен
Австрия
0 : 0
Румыния
Матч завершен
Франция
4 : 0
Эстония
Матч завершен