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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Украина
Турция - Украина: обзор матча 05 июня 2012
Турция
05.06.2012, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Украина
30'
Д. Эркин
70'
М. Пектемек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Турция - Украина
Замена
Э. Байтар
️️️️
Г. Торе
83'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
81'
Замена
У. Булут
️️️️
М. Пектемек
80'
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
Э. Коркмаз
78'
71'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:0!
М. Пектемек
Пас отдал
Т. Торун
70'
68'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Милевский
Замена
С. Сарарер
️️️️
Д. Эркин
66'
Замена
Т. Торун
️️️️
А. Туран
66'
63'
Замена
О. Гусев
️️️️
Б. Бутко
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
61'
46'
Замена
А. Шевченко
️️️️
А. Алиев
46'
Замена
Е. Хачериди
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
С. Назаренко
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Э. Коркмаз
45'
45'
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
О. Топрак
️️️️
С. Кайя
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эркин
Пас отдал
М. Пектемек
30'
24'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Хамит Алтынтоп
ПЗ
10
Арда Туран
ЛВ
15
Мехмет Топал
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ПВ
11
Гекхан Торе
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
ЦП
15
Артем Милевский
АП
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
ПВ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Турция
0
Дженк Генен
ВР
4
Омер Топрак
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
9
Серкан Куртулуш
ОП
0
Энгин Байтар
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
18
Сергей Назаренко
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Гюнок
18
Эркин
4
Коркмаз
2
Кайя
3
Али Калдырым
6
Алтынтоп
15
Топал
7
Шахин
10
Туран
0
Пектемек
11
Торе
4-1-3-2
12
Пятов
2
Бутко
5
Кучер
20
Ракицкий
13
Шевчук
14
Ротань
8
Алиев
19
Гармаш
10
Коноплянка
22
Девич
15
Милевский
11
Торе
0
Байтар
0
Байтар
11
Торе
2
Кайя
4
Топрак
4
Топрак
2
Кайя
4
Коркмаз
0
Белезоглу
0
Белезоглу
4
Коркмаз
18
Эркин
23
Сарарер
23
Сарарер
18
Эркин
10
Туран
11
Торун
11
Торун
10
Туран
0
Пектемек
9
Булут
9
Булут
0
Пектемек
5
Кучер
3
Хачериди
3
Хачериди
5
Кучер
19
Гармаш
18
Назаренко
18
Назаренко
19
Гармаш
2
Бутко
9
Гусев
9
Гусев
2
Бутко
15
Милевский
11
Селезнев
11
Селезнев
15
Милевский
8
Алиев
7
Шевченко
7
Шевченко
8
Алиев
Остались в запасе
Турция
Украина
0
Дженк Генен
ВР
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
0
Дженк Генен
ВР
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Турция - Украина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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