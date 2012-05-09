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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 37 тур
2 : 1
Матч завершен
Сахалин
2 : 0
Смена
Матч завершен
Динамо Брл
0 : 2
Новокузнецк
Матч завершен
Иртыш
1 : 0
Матч завершен
Якутия
0 : 2
Сибирь-2
Матч завершен
Россия. Кубок (2011/2012), Финал
Динамо
0 : 1
Рубин
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012), Финал
Атлетико
3 : 0
Атлетик
Матч завершен
Англия. Чемпионшип, Плей-офф (2011/2012), 1/2 финала, ответный матч
Бирмингем Сити
2 : 2
Блэкпул
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 29 тур
Богемианс 1905
0 : 0
Теплице
Матч завершен
Дукла
1 : 1
Спарта
Матч завершен
Яблонец
0 : 2
Слован
Матч завершен
Динамо
1 : 0
Млада Болеслав
Матч завершен
Баник
3 : 0
Славия
Матч завершен
Словацко
2 : 1
Виктория Жижков
Матч завершен
Виктория
5 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Градец-Кралове
1 : 2
Сигма
Матч завершен