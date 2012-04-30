Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2012
апрель 2012
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 36 тур
Манчестер Сити
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 33 тур
Химик
0 : 0
Носта
Матч завершен
Челябинск
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
Уфа
3 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 2
Матч завершен
Рубин-2
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
0 : 0
Волга
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 28 тур
Силькеборг
1 : 1
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 28 тур
Спортинг
2 : 1
Академика
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 27 тур
Виктория
3 : 0
Славия
Матч завершен