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Расписание матчей 30-03-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
февраль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
март 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
апрель 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа B, 37 тур Таблица
30 марта, 16:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 28 тур Таблица
30 марта, 22:30
Боруссия Д
4 : 4
Штутгарт
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 7 тур Таблица
30 марта, 12:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
30 марта, 15:00
1 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 7 тур Таблица
30 марта, 14:00
Спартак М (мол)
1 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
30 марта, 15:00
Кубань (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 40 тур Таблица
30 марта, 22:45
Донкастер Роверс
1 : 3
Бирмингем Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 25 тур Таблица
30 марта, 20:15
Металлург
0 : 3
Волынь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 33 тур Таблица
30 марта, 21:00
Газиантепспор
1 : 0
Анкарагюджю
Матч завершен
30 марта, 21:00
Мерсин Идманюрду
0 : 2
Карабюкспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 1 тур Таблица
30 марта, 22:30
Брюгге
2 : 0
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 28 тур Таблица
30 марта, 22:00
Утрехт
3 : 2
Экселсиор
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 25 тур Таблица
30 марта, 23:15
Академика
0 : 1
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 23 тур Таблица
30 марта, 22:15
Богемианс 1905
1 : 2
Виктория Жижков
Матч завершен
Россия
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