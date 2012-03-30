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февраль 2012
март 2012
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа B, 37 тур
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 28 тур
Боруссия Д
4 : 4
Штутгарт
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 7 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
1 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 7 тур
Спартак М (мол)
1 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 40 тур
Донкастер Роверс
1 : 3
Бирмингем Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 25 тур
Металлург
0 : 3
Волынь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 33 тур
Газиантепспор
1 : 0
Анкарагюджю
Матч завершен
Мерсин Идманюрду
0 : 2
Карабюкспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 1 тур
Брюгге
2 : 0
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 28 тур
Утрехт
3 : 2
Экселсиор
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 25 тур
Академика
0 : 1
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 23 тур
Богемианс 1905
1 : 2
Виктория Жижков
Матч завершен