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    Расписание матчей 15-02-2012

    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Кубок (2011/2012), 1/8 финала
    15 февраля, среда
    20:00
    Бур-ан-Бресс
    1:3
    Марсель
    Матч завершен
    15 февраля, среда
    22:00
    Дижон
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2012
    15 февраля, среда
    20:30
    Малага
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    15 февраля, среда
    23:30
    Бетис
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1/8 финала, первый матч
    15 февраля, среда
    21:00
    Зенит
    3:2
    Бенфика
    Матч завершен
    15 февраля, среда
    23:45
    Милан
    4:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 21 тур
    15 февраля, среда
    21:30
    Аталанта
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    15 февраля, среда
    21:30
    Парма
    0:0
    Ювентус
    Матч завершен
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