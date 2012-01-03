декабрь 2011
январь 2012
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 18 тур
3 января, вторник
20:00
Матч завершен
3 января, вторник
20:00
Матч завершен
3 января, вторник
20:00
Матч завершен
3 января, вторник
22:30
Матч завершен
3 января, вторник
22:30
Матч завершен
Испания. Кубок (2011/2012), 1/8 финала, первый матч
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 25 тур
3 января, вторник
23:45
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 20 тур
3 января, вторник
23:45
Матч завершен
3 января, вторник
23:45
Матч завершен
3 января, вторник
23:59
Матч завершен