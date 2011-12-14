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ноябрь 2011
декабрь 2011
Клубный Чемпионат Мира 2011, Финал
Монтеррей
3 : 2
Эсперанс
Матч завершен
Касива Рейсол
1 : 3
Сантос
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012). группа D, 6 тур
Цюрих
2 : 0
Васлуй
Матч завершен
Лацио
2 : 0
Спортинг
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012). группа E, 6 тур
Динамо
3 : 3
Маккаби
Матч завершен
Бешикташ
3 : 1
Сток Сити
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012). группа F, 6 тур
Слован
2 : 3
Зальцбург
Матч завершен
ПСЖ
4 : 2
Атлетик
Матч завершен
Испания. Кубок (2011/2012), 1/16 финала, первый матч
0 : 1
Севилья
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 14 тур
Трабзонспор
1 : 2
Генчлербирлиги
Матч завершен