ноябрь 2011
декабрь 2011
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 12 тур
11 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
22:15
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 16 тур
11 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Клубный Чемпионат Мира 2011, 1/4 финала
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 15 тур
11 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
11 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 16 тур
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 20 тур
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 15 тур
Италия. Серия А (2011/2012), 15 тур
Германия. Бундеслига (2011/2012), 16 тур
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 18 тур
11 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 18 тур
Франция. Лига 1 (2011/2012), 17 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 17 тур
11 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен