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    Расписание матчей 11-12-2011

    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 12 тур
    11 декабря, воскресенье
    00:30
    Спортинг
    1:0
    Насьональ
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    20:00
    Риу Аве
    2:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    1:1
    Фейренсе
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    22:15
    Лейрия
    1:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 16 тур
    11 декабря, воскресенье
    01:00
    Реал
    1:3
    Барселона
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    15:00
    Райо Вальекано
    1:3
    Спортинг
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Вильярреал
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    21:00
    Сарагоса
    0:1
    Мальорка
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    21:00
    Малага
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    22:45
    Атлетик
    1:1
    Расинг
    Матч завершен
    Клубный Чемпионат Мира 2011, 1/4 финала
    11 декабря, воскресенье
    11:00
    Аль-Садд
    2:1
    Эсперанс
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    14:30
    Монтеррей
    1:1
    (3:4)п
    Касива Рейсол
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2011/2012), 15 тур
    11 декабря, воскресенье
    15:00
    Антальяспор
    1:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    15:00
    Генчлербирлиги
    3:1
    Ордуспор
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Мерсин Идманюрду
    1:0
    Самсунспор
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Бешикташ
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    21:00
    Трабзонспор
    0:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2011/2012), 16 тур
    11 декабря, воскресенье
    15:30
    Венло
    2:0
    Рода
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    17:30
    Ваалвейк
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    17:30
    Утрехт
    2:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:30
    Витесс
    0:0
    Гронинген
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 20 тур
    11 декабря, воскресенье
    15:30
    Металлург
    3:0
    Заря
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    17:30
    Волынь
    0:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:30
    Кривбасс
    0:4
    Шахтер
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 15 тур
    11 декабря, воскресенье
    17:30
    Сандерленд
    2:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    20:00
    Сток Сити
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 15 тур
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Аталанта
    1:1
    Катания
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Болонья
    2:2
    Милан
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Кальяри
    0:0
    Парма
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    18:00
    Удинезе
    2:1
    Кьево
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    23:45
    Новара
    1:1
    Наполи
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2011/2012), 16 тур
    11 декабря, воскресенье
    18:30
    Боруссия
    1:1
    Кайзерслаутерн
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    20:30
    Штутгарт
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 18 тур
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Ксамакс
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Люцерн
    1:2
    Серветт
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Лозанна-Спорт
    2:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2011/2012), 18 тур
    11 декабря, воскресенье
    19:00
    Зальцбург
    2:1
    Адмира
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2011/2012), 17 тур
    11 декабря, воскресенье
    20:00
    Осер
    2:1
    Ницца
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    20:00
    Лилль
    2:0
    Дижон
    Матч завершен
    11 декабря, воскресенье
    23:59
    Лорьян
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 17 тур
    11 декабря, воскресенье
    21:00
    Брюгге
    1:0
    Сент-Труйден
    Матч завершен
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