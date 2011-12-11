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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 11 декабря 2011
Болонья
11.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Милан
11'
М. Ди Вайо
74'
А. Диаманти
16'
К. Зеедорф
71'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
+1
Желтая карточка
Л. Антонини
Замена
Н. Черубин
️️️️
А. Диаманти
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
Замена
С. Таидер
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 2:2!
А. Диаманти
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Ибрагимович
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Д. Бонера
️️️️
М. Йепес
Желтая карточка
А. Диаманти
Травма
М. Йепес
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Д. Перес
️️️️
Ф. Казарини
Желтая карточка
П. Коне
Травма
А. Диаманти
Желтая карточка
А. Аквилани
Желтая карточка
Г. Рамирес
16'
ГОЛ! 1:1!
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Габи Мудингай
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Марко Амелия
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-3-2-1
1
Жилле
3
Морлео
24
Раджи
15
Креспо
90
Портанова
5
Казарини
33
Коне
16
Мудингай
11
Рамирес
23
Диаманти
9
Ди Вайо
4-3-1-2
32
Амелия
7
Антонини
3
Силва
33
Йепес
20
Абате
20
Аквилани
10
Зеедорф
6
ван Боммел
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
23
Диаманти
3
Черубин
3
Черубин
23
Диаманти
5
Казарини
15
Перес
15
Перес
5
Казарини
11
Рамирес
8
Таидер
8
Таидер
11
Рамирес
33
Йепес
23
Бонера
23
Бонера
33
Йепес
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Зеедорф
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
Остались в запасе
Болонья
Милан
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Флавио Рома
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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