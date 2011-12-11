Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 11 декабря 2011
Сток Сити
11.12.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
15'
М. Этерингтон
43'
М. Этерингтон
62'
Э. Адебайор (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
+1
Желтая карточка
С. Паркер
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Делап
️️️️
Д. Вудгейт
Вторая желтая
Ю. Кабуль
Желтая карточка
М. Уилсон
Желтая карточка
Ю. Кабуль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Адебайор
Замена
С. Бассонг
️️️️
А. Леннон
Замена
Д. Дефо
️️️️
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 2:0!
М. Этерингтон
Пас отдал
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Д. Вудгейт
ГОЛ! 1:0!
М. Этерингтон
Пас отдал
П. Крауч
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
36
Марк Уилсон
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
5
Шоттон
39
Вудгейт
6
Хут
17
Шоукросс
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
12
Уилэн
36
Уилсон
15
Крауч
19
Уолтерс
4-5-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
8
Паркер
12
Леннон
10
Модрич
18
Бэйл
25
Адебайор
39
Вудгейт
5
Делап
5
Делап
39
Вудгейт
12
Леннон
4
Бассонг
4
Бассонг
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
8
ван дер Ваарт
32
Ассу-Экотто
9
Дефо
9
Дефо
32
Ассу-Экотто
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Эурелью Гомес
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сток Сити
Тоттенхэм
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+