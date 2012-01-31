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    Расписание матчей 31-01-2012

    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 17 тур
    31 января, вторник
    00:15
    Маритиму
    1:2
    Брага
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2012
    31 января, вторник
    14:00
    Днепр
    7:2
    Зестафони
    Матч завершен
    31 января, вторник
    17:15
    Карпаты
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Copa del Sol 2012, 2 тур, группа A
    31 января, вторник
    22:00
    Гетеборг
    1:1
    (3:5)п
    Олимпия
    Матч завершен
    Кубок Африканских Наций 2012, 3 тур, группа C
    31 января, вторник
    22:00
    Габон
    1:0
    Тунис
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:00
    Нигер
    0:1
    Марокко
    Матч завершен
    Голландия. Кубок (2011/2012), 1/4 финала
    31 января, вторник
    23:45
    Витесс
    1:2
    Херенвен
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2011/2012), 1/2 финала
    31 января, вторник
    23:45
    Лорьян
    2:4
    Лион
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 28 тур
    31 января, вторник
    23:45
    Барнсли
    3:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Халл Сити
    0:0
    Донкастер Роверс
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Ипсвич Таун
    5:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Лидс
    1:4
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Миллуолл
    0:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Ноттингем Форест
    0:2
    Бернли
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Саутгемптон
    1:1
    Кардифф
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:59
    Блэкпул
    2:1
    Ковентри
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:59
    Кристал Пэлас
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 23 тур
    31 января, вторник
    23:45
    Суонси
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Тоттенхэм
    3:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:45
    Вулверхэмптон
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:59
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:59
    Эвертон
    1:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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