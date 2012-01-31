декабрь 2011
январь 2012
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 17 тур
Товарищеские матчи 2012
Copa del Sol 2012, 2 тур, группа A
Кубок Африканских Наций 2012, 3 тур, группа C
Франция. Кубок лиги (2011/2012), 1/2 финала
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 28 тур
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:59
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 23 тур
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:45
Матч завершен
31 января, вторник
23:59
Матч завершен
31 января, вторник
23:59
Матч завершен