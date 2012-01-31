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Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Тоттенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 31 января 2012
Тоттенхэм
31.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
29'
Г. Бэйл
34'
Л. Модрич
64'
Г. Бэйл
80'
Д. МакАртур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уиган Атлетик
+4
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
А. Крусат
️️️️
Б. Уотсон
ГОЛ! 3:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
В. Мозес
Замена
К. Ланкастер
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Сандро
️️️️
К. Уокер
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
19
Кранчар
10
Модрич
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
25
Адебайор
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
3
Фигероа
5
Колдуэлл
17
Бойс
11
Мозес
26
Уотсон
16
Гомес
16
МакКарти
22
Босежур
9
Ди Санто
25
Адебайор
53
Ланкастер
53
Ланкастер
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
8
Ливермор
8
Ливермор
8
ван дер Ваарт
2
Уокер
30
Сандро
30
Сандро
2
Уокер
26
Уотсон
7
Крусат
7
Крусат
26
Уотсон
16
Гомес
11
МакАртур
11
МакАртур
16
Гомес
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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