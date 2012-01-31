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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 31 января 2012
Суонси
31.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Челси
40'
С. Синклейр
90+3'
Н. Тэйлор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Вторая желтая
Э. Коул
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Л. Мур
️️️️
С. Синклейр
Замена
К. Агустьен
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
М. Эссьен
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
А. Ранхель
Желтая карточка
Ф. Малуда
Желтая карточка
Э. Коул
ГОЛ! 1:0!
С. Синклейр
Желтая карточка
Н. Тэйлор
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ОП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
12
Дайер
10
Сигурдссон
12
Грэм
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Босингва
20
Иванович
4
Луис
3
Коул
21
Ромеу
14
Мейрелеш
15
Старридж
13
Малуда
64
Мата
9
Торрес
10
Сигурдссон
15
Агустьен
15
Агустьен
10
Сигурдссон
7
Синклейр
27
Мур
27
Мур
7
Синклейр
14
Мейрелеш
2
Эссьен
2
Эссьен
14
Мейрелеш
13
Малуда
9
Лукаку
9
Лукаку
13
Малуда
Остались в запасе
Суонси
Челси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Суонси - Челси
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Либерти
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