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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 31 января 2012
Лидс
31.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 4
Завершен
Бирмингем Сити
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Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
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07.11.2026
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31.10.2026
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0 : 0
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
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Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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