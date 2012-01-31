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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Карпаты - Динамо Бухарест
Карпаты - Динамо Бухарест: обзор матча 31 января 2012
Карпаты
31.01.2012, вторник, 17:15
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карпаты - Динамо Бухарест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
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5 : 0
02.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 0
11.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 7 тур
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1 : 1
20.09.2026
Верес
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21.11.2026
Петролул
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2 : 1
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Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
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