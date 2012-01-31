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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Тунис
Габон - Тунис: обзор матча 31 января 2012
Габон
31.01.2012, вторник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тунис
62'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Тунис
Замена
Г. Амбуруэт
️️️️
Б. Зита
Замена
У. Дарраги
️️️️
З. Халифа
Желтая карточка
А. Абденнур
Желтая карточка
М. Бру Апанга
Замена
Р. Эбанега
️️️️
Э. Муэле
Замена
Я. Шихауи
️️️️
В. Бен Яхья
Замена
С. Аллагуи
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Б. Зита
Желтая карточка
Х. Рагуэд
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Р. Мейе
Желтая карточка
А. Буссаиди
20'
Желтая карточка
Х. Чеммам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
22
Чарли Муссоно
ЦЗ
3
Эдмонд Муэле
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
13
Бруно Зита
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
0
Рогю Мейе
ЦП
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Тунис
1
Рами Жриди
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Габон
16
Янн Бидонга
ВР
4
Реми Эбанега
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
0
Седрик Буссугу
ЦП
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
14
Мехди Траоуи
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
8
Халид Корби
АП
11
Амин Шермити
ЦФ
11
Сами Аллагуи
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
3-2-3-2
1
Овоно
8
Палун
17
Апанга
5
Экюэль-Манга
3
Муэле
22
Муссоно
13
Зита
17
Бийого Поко
0
Мейе
10
Кузен
9
Обамеянг
4-4-2
1
Жриди
18
Буссаиди
0
Чеммам
3
Абденнур
2
Ифа
7
Мсакни
21
Саихи
6
Рагуэд
0
Бен Яхья
17
Джемаа
19
Халифа
3
Муэле
4
Эбанега
4
Эбанега
3
Муэле
13
Зита
2
Амбуруэт
2
Амбуруэт
13
Зита
0
Мейе
11
Мадинда
11
Мадинда
0
Мейе
0
Бен Яхья
9
Шихауи
9
Шихауи
0
Бен Яхья
19
Халифа
0
Дарраги
0
Дарраги
19
Халифа
17
Джемаа
11
Аллагуи
11
Аллагуи
17
Джемаа
Остались в запасе
Габон
Тунис
0
Седрик Буссугу
ЦП
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
16
Янн Бидонга
ВР
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
14
Мехди Траоуи
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
8
Халид Корби
АП
11
Амин Шермити
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
0
Седрик Буссугу
ЦП
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
16
Янн Бидонга
ВР
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
Остались в запасе
14
Мехди Траоуи
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
8
Халид Корби
АП
11
Амин Шермити
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Габон - Тунис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
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