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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигер - Марокко
Нигер - Марокко: обзор матча 31 января 2012
Нигер
31.01.2012, вторник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Марокко
79'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигер - Марокко
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
К. Дауда
️️️️
Я. Али
Желтая карточка
М. Маазу
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ю. Хаджи
Замена
А. Иссуфу
️️️️
У. Нгуну
Желтая карточка
И. Кудизе
Желтая карточка
А. Букрисс
Замена
И. Кудизе
️️️️
О. Аруна Бонне
Желтая карточка
А. Армаш
Замена
А. Армаш
️️️️
Х. Харджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
18
Уильям Нгуну
ЦП
21
Якуба Али
ЦП
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
3
Карим Лансина
ЦП
0
Оливье Аруна Бонне
ЦФ
17
Джимми Булус
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Марокко
12
Мохамед Амзиф
ВР
3
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
15
Абдельфаттах Букрисс
ЦЗ
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
17
Маруан Шамах
ЦФ
20
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Нигер
22
Лоссени Думбия
ВР
22
Рабо Самину
ВР
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
10
Бубакар Талату
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
7
Сейду Идрисса
ЦФ
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
9
Камилу Дауда
ЦФ
Марокко
22
Иссам Бадда
ВР
1
Надир Ламьягри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
2
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
6
Адиль Армаш
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
3-4-3
16
Дауда
17
Кова
23
Сумаила
13
Чикото
18
Нгуну
14
Иссуфу
3
Лансина
21
Али
2
Маазу
17
Булус
0
Аруна Бонне
4-4-2
12
Амзиф
18
Мрани
15
Букрисс
16
Алиуи
3
Эль Каддури
13
Харджа
10
Бельханда
8
Эль-Ахмади
14
Буссуфа
20
Хаджи
17
Шамах
18
Нгуну
11
Иссуфу
11
Иссуфу
18
Нгуну
21
Али
9
Дауда
9
Дауда
21
Али
0
Аруна Бонне
19
Кудизе
19
Кудизе
0
Аруна Бонне
20
Хаджи
23
Карсела-Гонсалес
23
Карсела-Гонсалес
20
Хаджи
13
Харджа
6
Армаш
6
Армаш
13
Харджа
10
Бельханда
16
Амрабат
16
Амрабат
10
Бельханда
Остались в запасе
Нигер
Марокко
7
Сейду Идрисса
ЦФ
10
Бубакар Талату
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
4
Амаду Кадер
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
22
Рабо Самину
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Роллан Курбис
22
Иссам Бадда
ВР
1
Надир Ламьягри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
2
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
7
Сейду Идрисса
ЦФ
10
Бубакар Талату
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
4
Амаду Кадер
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
22
Рабо Самину
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
22
Иссам Бадда
ВР
1
Надир Ламьягри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
2
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Нигер - Марокко
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
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