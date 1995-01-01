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10:31
В «Барселоне» отреагировали на иск прокуратуры по делу о подкупе судей
10:23
Колыванов назвал игрока «Спартака», способного усилить «Интер»
10:20
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10:10
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Британские власти попросили спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян
09:59
Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»
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10:36
Названа команда-лидер сезона РПЛ по голам с угловых
10:19
Агент Вендела отреагировал на задержание фаната, бросившего в игрока банан
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
10:02
Конте обвинил Ришарлисона в эгоизме
09:48
Петржела оценил работу российских арбитров
09:46
Оффтоп
«Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Капризова в России
09:36
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Моуринью выложил фото, где жестом изобразил наручники – его дисквалифицировали на два матча
09:23
«Не считаю это проблемой»: Аршавин – о брошенном банане в Вендела
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Определен лучший игрок «Ливерпуля» в феврале
08:55
Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»
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08:44
«Барселону» заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций
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Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России
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08:24
Мбаппе утратил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона Лиги 1
08:16
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01:20
Полиция нашла бросившего банан в Вендела фаната, «Барселону» могут отстранить от еврокубков и другие новости
01:09
Смородская назвала игрока «Локомотива», которого уличила в «пьянстве и гулянках»
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00:57
Зарема пригрозила Смородской судом
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Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
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Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти
00:29
Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»
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00:23
«Оренбург» установил личный рекорд
00:09
«Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей
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10 марта
23:57
Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
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23:49
Тренер ХК ЦСКА дал совет Федотову перед матчами с «Крыльями Советов»
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«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков из-за скандала с подкупом судей
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Джимми Булус
#5 | Нападающий
Имя
Джимми
Фамилия
Булус
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
22 октября 1986 (36 лет)
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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