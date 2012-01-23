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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Нигер
Габон - Нигер: обзор матча 23 января 2012
Габон
23.01.2012, понедельник, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Нигер
30'
П. Обамеянг
45'
С. Н'Гуэма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Нигер
Замена
Д. Кузен
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Б. Зита
️️️️
Э. Муэле
Желтая карточка
С. Н'Гуэма
Замена
А. Мутари
️️️️
Б. Талату
Замена
Д. Булус
️️️️
С. Мазаду
ГОЛ! 2:0!
С. Н'Гуэма
Замена
Я. Али
️️️️
А. Иссуфу
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Желтая карточка
А. Иссуфу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
3
Эдмонд Муэле
ЦЗ
22
Чарли Муссоно
ЦЗ
4
Реми Эбанега
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
10
Бубакар Талату
ЦП
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
3
Карим Лансина
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Габон
16
Янн Бидонга
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
15
Анри Ндонг
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Седрик Буссугу
ЦП
0
Рогю Мейе
ЦП
13
Бруно Зита
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Нигер
22
Рабо Самину
ВР
22
Лоссени Думбия
ВР
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
21
Якуба Али
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Камилу Дауда
ЦФ
7
Сейду Идрисса
ЦФ
0
Оливье Аруна Бонне
ЦФ
17
Джимми Булус
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
3
Муэле
4
Эбанега
5
Экюэль-Манга
22
Муссоно
7
Н'Гуэма
17
Бийого Поко
11
Мадинда
18
Мубамба
9
Обамеянг
11
Мулунгуи
4-4-2
16
Дауда
15
Мазаду
13
Чикото
4
Кадер
23
Сумаила
14
Иссуфу
3
Лансина
6
Лауали
10
Талату
2
Маазу
11
Иссуфу
3
Муэле
13
Зита
13
Зита
3
Муэле
9
Обамеянг
10
Кузен
10
Кузен
9
Обамеянг
11
Иссуфу
21
Али
21
Али
11
Иссуфу
15
Мазаду
17
Булус
17
Булус
15
Мазаду
10
Талату
20
Мутари
20
Мутари
10
Талату
Остались в запасе
Габон
Нигер
16
Янн Бидонга
ВР
15
Анри Ндонг
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
0
Седрик Буссугу
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
22
Рабо Самину
ВР
9
Камилу Дауда
ЦФ
7
Сейду Идрисса
ЦФ
18
Уильям Нгуну
ЦП
0
Оливье Аруна Бонне
ЦФ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
16
Янн Бидонга
ВР
15
Анри Ндонг
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
0
Седрик Буссугу
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
Остались в запасе
22
Рабо Самину
ВР
9
Камилу Дауда
ЦФ
7
Сейду Идрисса
ЦФ
18
Уильям Нгуну
ЦП
0
Оливье Аруна Бонне
ЦФ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Габон - Нигер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Информация о матче
Стадион:
Стад д'Ангондже
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