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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигер - Тунис
Нигер - Тунис: обзор матча 27 января 2012
Нигер
27.01.2012, пятница, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
8'
У. Нгуну
4'
Ю. Мсакни
90'
И. Джемаа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигер - Тунис
Замена
А. Иссуфу
️️️️
О. Аруна Бонне
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Джемаа
Замена
И. Лауали
️️️️
Б. Иссуфу
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
К. Дауда
️️️️
У. Нгуну
Желтая карточка
М. Траоуи
Замена
У. Дарраги
️️️️
З. Дхауади
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Хагги
Желтая карточка
К. Лансина
11'
Желтая карточка
Б. Ифа
ГОЛ! 1:1!
У. Нгуну
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мсакни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
21
Якуба Али
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
3
Карим Лансина
ЦП
17
Джимми Булус
ЦФ
0
Оливье Аруна Бонне
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
9
Яссин Шихауи
ЦП
14
Мехди Траоуи
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
8
Халид Корби
АП
11
Амин Шермити
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Нигер
22
Рабо Самину
ВР
22
Лоссени Думбия
ВР
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
10
Бубакар Талату
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
9
Камилу Дауда
ЦФ
7
Сейду Идрисса
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
11
Сами Аллагуи
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
3-4-3
16
Дауда
13
Чикото
17
Кова
23
Сумаила
21
Али
14
Иссуфу
3
Лансина
18
Нгуну
2
Маазу
0
Аруна Бонне
17
Булус
4-3-1-2
1
Матлути
5
Эль-Жемаль
3
Хагги
3
Абденнур
2
Ифа
9
Шихауи
14
Траоуи
7
Мсакни
8
Корби
15
Дхауади
11
Шермити
0
Аруна Бонне
11
Иссуфу
11
Иссуфу
0
Аруна Бонне
18
Нгуну
9
Дауда
9
Дауда
18
Нгуну
14
Иссуфу
6
Лауали
6
Лауали
14
Иссуфу
15
Дхауади
0
Дарраги
0
Дарраги
15
Дхауади
3
Хагги
11
Аллагуи
11
Аллагуи
3
Хагги
3
Хагги
17
Джемаа
17
Джемаа
3
Хагги
Остались в запасе
Нигер
Тунис
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
10
Бубакар Талату
ЦП
7
Сейду Идрисса
ЦФ
22
Рабо Самину
ВР
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
4
Амаду Кадер
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Роллан Курбис
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
12
Мусса Бонкано Джибрилла
ЦП
10
Бубакар Талату
ЦП
7
Сейду Идрисса
ЦФ
22
Рабо Самину
ВР
15
Сулейман Мазаду
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
22
Лоссени Думбия
ВР
4
Амаду Кадер
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Нигер - Тунис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
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