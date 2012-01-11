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Расписание матчей 11-01-2012

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декабрь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
январь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
февраль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
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Матчей пока что нет
Испания. Кубок (2011/2012)
11 января, 01:00
Малага
0 : 1
Реал
Матч завершен
11 января, 23:00
Леванте
4 : 0
Алькоркон
Матч завершен
11 января, 23:59
Эспаньол
4 : 2
Кордоба
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
11 января, 20:00
Ницца
3 : 3
Дижон
Матч завершен
11 января, 21:45
Ле Ман
0 : 1
Лорьян
Матч завершен
11 января, 23:50
Лион
2 : 1
Лилль
Матч завершен
Италия. Кубок (2011/2012)
11 января, 20:30
Удинезе
1 : 2
Кьево
Матч завершен
11 января, 23:45
Рома
3 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
11 января, 23:45
Манчестер Сити
0 : 1
Ливерпуль
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012) Таблица
11 января, 23:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Ипсвич Таун
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012) Таблица
11 января, 23:45
Тоттенхэм
2 : 0
Эвертон
Матч завершен
Россия
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