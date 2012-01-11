Матчей пока что нет

Испания. Кубок (2011/2012) Малага 0 : 1 Реал Матч завершен Леванте 4 : 0 Алькоркон Матч завершен Эспаньол 4 : 2 Кордоба Матч завершен

Франция. Кубок лиги (2011/2012) Ницца 3 : 3 Дижон Матч завершен Ле Ман 0 : 1 Лорьян Матч завершен Лион 2 : 1 Лилль Матч завершен

Италия. Кубок (2011/2012) Удинезе 1 : 2 Кьево Матч завершен Рома 3 : 0 Фиорентина Матч завершен

Англия. Кубок Лиги (2011/2012) Манчестер Сити 0 : 1 Ливерпуль Матч завершен

Англия. Чемпионшип (2011/2012) Таблица Бирмингем Сити 2 : 1 Ипсвич Таун Матч завершен