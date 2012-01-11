декабрь 2011
январь 2012
Матчей пока что нет
Испания. Кубок (2011/2012)
Малага
0 : 1
Реал
Матч завершен
Леванте
4 : 0
Алькоркон
Матч завершен
Эспаньол
4 : 2
Кордоба
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Ницца
3 : 3
Дижон
Матч завершен
Ле Ман
0 : 1
Лорьян
Матч завершен
Лион
2 : 1
Лилль
Матч завершен
Италия. Кубок (2011/2012)
Удинезе
1 : 2
Кьево
Матч завершен
Рома
3 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Манчестер Сити
0 : 1
Ливерпуль
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
Бирмингем Сити
2 : 1
Ипсвич Таун
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
Тоттенхэм
2 : 0
Эвертон
Матч завершен