Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 16-02-2012

    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2012
    16 февраля, четверг
    19:30
    Шахтер
    2:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    Лига Европы (2011/2012), 1/16 финала, первый матч
    16 февраля, четверг
    21:00
    Локомотив
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    Аякс
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    Зальцбург
    0:4
    Металлист
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    АЗ Алкмаар
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    Лацио
    1:3
    Атлетико
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    Виктория
    1:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    16 февраля, четверг
    22:00
    Легия
    2:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 21 тур
    16 февраля, четверг
    23:15
    Янг Бойз
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11