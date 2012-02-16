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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - ЦСКА
Шахтер - ЦСКА: обзор матча 16 февраля 2012
Шахтер
16.02.2012, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
ЦСКА
33'
А. Тейшейра
70'
Дентиньо
39'
З. Тошич
58'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - ЦСКА
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
Замена
К. Набабкин
️️️️
П. Вернблум
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Кучер
️️️️
С. Кривцов
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Шевчук
Замена
Д. Шемберас
️️️️
А. Березуцкий
Замена
К. Инсунг
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:2!
Дентиньо
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
Замена
Дентиньо
️️️️
Д. Коста
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
Б. Шуст
️️️️
А. Пятов
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 1:1!
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
13'
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
5
Фернандиньо
АП
33
Дарио Срна
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Алан Патрик
АП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
3-4-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
27
Кривцов
3
Хюбшман
22
Мхитарян
11
Тейшейра
33
Срна
11
Коста
5
Фернандиньо
4
Адриано
4-1-3-1-1
1
Чепчугов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
20
Алдонин
7
Муса
22
Думбия
11
Коста
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Коста
30
Пятов
35
Шуст
35
Шуст
30
Пятов
13
Шевчук
15
Рац
15
Рац
13
Шевчук
27
Кривцов
50
Кучер
50
Кучер
27
Кривцов
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
3
Хюбшман
11
Селезнев
11
Селезнев
3
Хюбшман
19
Вернблум
14
Набабкин
14
Набабкин
19
Вернблум
6
Березуцкий
5
Шемберас
5
Шемберас
6
Березуцкий
7
Муса
77
Инсунг
77
Инсунг
7
Муса
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
Остались в запасе
Шахтер
ЦСКА
10
Алан Патрик
АП
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шахтер - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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