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Аякс - Манчестер Юнайтед
Аякс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 февраля 2012
Аякс
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
61'
Э. Янг
82'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Нани
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Лукоки
️️️️
А. Озбилиз
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Э. Янг
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Копперс
Замена
П. Скоулз
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
Д. Булыкин
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Желтая карточка
С. Де Йонг
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Дико Копперс
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
14
Исмаил Айссати
ПП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
23
Арас Озбилиз
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-1-2
1
Вермеер
6
Анита
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
5
Копперс
6
Де Йонг
10
Сулеймани
14
Айссати
24
Эриксен
23
Булыкин
23
Озбилиз
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Фабио
4
Джонс
8
Клеверли
16
Кэррик
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
5
Копперс
20
Бойлесен
20
Бойлесен
5
Копперс
23
Булыкин
16
ван Рейн
16
ван Рейн
23
Булыкин
23
Озбилиз
9
Лукоки
9
Лукоки
23
Озбилиз
8
Клеверли
22
Скоулз
22
Скоулз
8
Клеверли
15
Янг
25
Валенсия
25
Валенсия
15
Янг
17
Нани
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Нани
Остались в запасе
Аякс
Манчестер Юнайтед
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Аякс - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:50 (прямая)
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