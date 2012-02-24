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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Аякс
Манчестер Юнайтед - Аякс: обзор матча 24 февраля 2012
Манчестер Юнайтед
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Аякс
6'
Чичарито
38'
А. Озбилиз
87'
Т. Алдервейрелд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Аякс
ГОЛ! 1:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
А. Озбилиз
Замена
Д. Блинд
️️️️
Н. Лодейро
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
С. Де Йонг
Замена
П. Скоулз
️️️️
Э. Янг
Замена
Д. Эванс
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Т. Сереро
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Классен
️️️️
Д. Копперс
ГОЛ! 1:1!
А. Озбилиз
Пас отдал
С. Де Йонг
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
33
Пак Джи Сун
(К)
ЦП
14
Чичарито
АП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Дико Копперс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Сим Де Йонг
ПП
14
Николас Лодейро
ЦФ
23
Арас Озбилиз
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Дэви Классен
АП
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
2
Фабио
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
2
Рафаэл
8
Клеверли
33
Пак Джи Сун
17
Нани
14
Чичарито
10
Бербатов
4-4-2
1
Вермеер
16
ван Рейн
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
5
Копперс
6
Де Йонг
10
Сулеймани
6
Анита
24
Эриксен
23
Озбилиз
14
Лодейро
8
Клеверли
35
Эванс
35
Эванс
8
Клеверли
15
Янг
22
Скоулз
22
Скоулз
15
Янг
10
Бербатов
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Бербатов
5
Копперс
18
Классен
18
Классен
5
Копперс
14
Лодейро
17
Блинд
17
Блинд
14
Лодейро
24
Эриксен
17
Сереро
17
Сереро
24
Эриксен
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Аякс
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
24
Яспер Силлессен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примож Архар
Матей Жунич (оба Словения)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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